Carmen – OPERA BASTILLE Paris

Carmen Début : 2026-02-10 à 19:30. Tarif : – euros.

OPERA NATIONAL DE PARIS PRÉSENTE : CARMENElle a beau les prévenir : « Si tu ne m’aimes pas je t’aime, si je t’aime prends garde à toi », Carmen affole les hommes, les enivre, leur fait oublier le devoir et la raison. Ainsi, Don José, subjugué, perd son honneur pour une fleur jetée par cette femme qui ne connaît d’autre loi que son désir.Nul étonnement si cette gitane au tempérament de feu a fait scandale le 3 mars 1875, lors de la création de Carmen à l’Opéra-Comique, devant un public et une presse choqués par ce « dévergondage castillan ». Georges Bizet mourra trois mois plus tard à 36 ans seulement, loin de se douter que son ultime opéra deviendrait l’un des plus joués au monde.En s’écartant du mythe et des clichés attachés à Carmen, Calixto Bieito livre une mise en scène âpre et sensuelle où la crudité du désir n’est que la manifestation de la fureur de vivre d’une femme courageuse jusqu’à la mort.Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75