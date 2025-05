Raphël Herlem : Composition collective spontanée – Boeuf de 5 à 7 au Pannonica – Pannonica Nantes, 17 mai 2025 12:20, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel de 11h à 17h, puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument.Le dimanche 18 mai 2025 – Rendez-vous avec Raphël Herlem : Composition collective spontanéeFranchir le pas de l’improvisation collective ! Voici le pari de ce bœuf de 5 à 7. La « composition collective spontanée » ou « improvisation générative » c’est ce que Raphaël Herlem propose de vous transmettre. Le groupe travaillera donc son sens de l’écoute, l’interaction et les modes de jeu, afin de développer un « dialogue », un « son de groupe » et une proposition musicale sincère et de qualité.Raphël Herlem : Le saxophoniste Raphaël Herlem (La Loma, Les Rugissants, Noèsis) pratique l’improvisation et la composition collective notamment au sein du collectif nantais Gros Caillou. Avec une équipe de 7 musiciens et musiciennes du collectif, il organise des sessions d’improvisation à Nantes, les Kairos Sessions. Le collectif Gros Caillou comprend aussi les membres des groupes Sisyphe, Al Ghar et SuperKang.Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.frVenez avec votre instrument.Atelier de 11h à 17hConcert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000