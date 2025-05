Rapide 18 – Maison des Arts Allonnes, 3 juin 2025 20:30, Allonnes.

Sarthe

Rapide 18 Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Film d’action et comédie, réalisé par Morgan S. Dalibert. Avec dans les rôles principaux Paola Locatelli, Alban Lenoir et Anne Marivin.

Synopsis. film tout public

Max a toujours aimé aller vite. Elle ne sait pas faire autrement. Alors quand elle découvre le karting, c’est une évidence elle sera championne de F1. Les compétitions juniors s’enchainent, les victoires aussi. Pourtant, à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale être. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Action-comedy film directed by Morgan S. Dalibert. Starring Paola Locatelli, Alban Lenoir and Anne Marivin.

German :

Actionfilm und Komödie, unter der Regie von Morgan S. Dalibert. Mit in den Hauptrollen: Paola Locatelli, Alban Lenoir und Anne Marivin.

Italiano :

Film d’azione-commedia diretto da Morgan S. Dalibert. Con Paola Locatelli, Alban Lenoir e Anne Marivin.

Espanol :

Película de acción y comedia dirigida por Morgan S. Dalibert. Protagonizada por Paola Locatelli, Alban Lenoir y Anne Marivin.

