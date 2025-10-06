RAPIDES – LE FOIRAIL Pau

RAPIDES Début : 2026-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : RAPIDESRAPIDESDANSEMERCREDI 20 MAI / 20H / LE FOIRAIL1HBruno Benne, nouvelle référence de la danse baroque, nous entraîne dans un tournoiement délicat et pétillant, un déferlement fluide et rayonnant de mouvements inspiré par la célèbre Water Music de Haendel.Formé à la danse contemporaine au Conservatoire national supérieur de Paris, interprète aux côtés de figures emblématiques telles que Béatrice Massin et Marie-Geneviève Massé et fondateur de la compagnie Beaux-Champs, Bruno Benne inscrit l’héritage baroque dans une dynamique de renouvellement. Rapides suit le fil de la musique de Haendel revisitée par le compositeur Youri Bessières. Carré blanc minimaliste, costumes de scène épurés, ronds de poignets et pas de bourrée, la simplicité apparente de cette pièce légère et sautillante dissimule avec grâce la complexité des jeux de variations et l’extrême précision d’une gestuelle parfaitement codifiée. Servi par une équipe de dix jeunes danseur·euse·s virtuoses, Bruno Benne introduit un brin de fantaisie dans la rigoureuse mécanique de la danse baroque. Comme un miroir d’eaux vives aux jets dansants, traversants et fulgurants, Rapides fait éclater la modernité de cette esthétique.

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64