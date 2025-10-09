Rappelle-toi ! | Musique l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Cristine Merienne et Hervé Lesvenan | Répertoire de Barbara, Brecht, Prévert…

Rappelle-toi ! est un récital bilingue franco-allemand qui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, parle de paix plus que de guerre.

La harpiste, chanteuse, autrice et comédienne franco-allemande Cristine Merienne et le pianiste et compositeur Hervé Lesvenan célèbrent la paix et l’amitié mais aussi la langue et la poésie grâce au répertoire de Barbara, de Bertolt Brecht, de Jacques Prévert et de quelques autres grandes plumes.

L’émotion de Jacques Prévert quand il retrouve Brest détruite et qu’il pense à Dresde ou Hambourg. Kurt Weill qui se souvient de Rosa Luxembourg. Brecht qui oublie le visage de son premier baiser à Berlin. Barbara qui chante les villes de Göttingen et de Nantes… Les langues se répondent et finissent par ne faire qu’une.

Deux représentations jeudi 9 octobre à 14h00 et 20h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

