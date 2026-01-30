Rappeuses en liberté Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Trois trajectoires, trois univers, une même scène. Les lauréat.es de Rappeuses en liberté montent à Communale pour une soirée placée sous le signe de la transmission, de l’émancipation et de la puissance créative.

Kerysha (elle), originaire de Noisy-le-Sec, se fait d’abord remarquer au sein du groupe Queen Savage avant de tracer sa route en solo. Son rap, traversé par le kompa, la gouyad et le zouk, revendique une identité afro-caribéenne forte et singulière. Une musique qui fait dialoguer héritages et présent, sans jamais lisser ses aspérités.

Ly (il), 20 ans, découvre le rap par le biais d’un concours d’éloquence. Très vite, ses freestyles diffusés sur les réseaux imposent une voix à part, introspective et sensible. En mars 2025, il sort FA7, un premier projet où le rap se mêle à la poésie et à l’intime.

Neissy (elle), d’origine algérienne, façonne un univers où les musiques orientales rencontrent la culture urbaine contemporaine. Son style, qu’elle définit comme de l’« oriental drip », brouille les frontières et affirme une esthétique personnelle, aussi visuelle que musicale.

Lancé en 2021, Rappeuses en liberté est un dispositif porté par une vingtaine de partenaires pour favoriser la professionnalisation de rappeur.euses, toujours trop absent.es des médias, des scènes et des streams. L’objectif de cette initiative ? Permettre chaque année à des rappeur.euses de bénéficier des expertises pour se former, enregistrer, clipper, jouer en concert, networker, et pour trois lauréat.es de bénéficier d’un accompagnement poussé et personnalisé pendant un an. Le dispositif a déjà fait ses preuves, en accompagnant des artistes aujourd’hui lancées en carrière comme Eesah Yasuke, Brö, Juste Shani, Ossem, Almä Mango, 2L et bien d’autres. Le 15 octobre au MaMA, Rappeuses en liberté dévoilera les lauréates de la cinquième édition.

UN ACCOMPAGNEMENT SANS FARD, SANS DÉTOUR

Pendant près d’un an, les finalistes vont plonger dans un véritable parcours initiatique. Des heures de studio pour polir les mots et la musique, des tournages de clips pour donner un visage aux textes, des répétitions de live où l’on apprend à tenir une scène comme on tient un ring. À cela s’ajoutent des séances de média training, parce qu’un·e artiste ne manie pas seulement la rime mais aussi le verbe public, et des rencontres avec celles et ceux qui font le métier, loin des clichés.

Et surtout, l’épreuve du feu : des performances sur des scènes majeures. On parle des Ardentes, du Zénith de Paris ou encore du MaMA Music & Convention, autant de lieux où se construit la mémoire musicale d’aujourd’hui. Et parce qu’une carrière ne se joue pas en une seule saison, les opportunités s’ouvrent aussi dans les années suivantes : en 2024, cela signifiait par exemple un prime time sur Canal+ ou une apparition au Théâtre du Châtelet.

Communale vous donne rendez-vous pour le concert des trois lauréat.es de Rappeuses en liberté : Kerysha, Ly et Neissy. Une soirée pour célébrer des écritures singulières, des identités affirmées et un rap qui se raconte au pluriel.

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit sous condition

gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

