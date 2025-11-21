Rapport pour une académie Bibliothèque Alixan
Rapport pour une académie
Une satire sociale où Kafka stigmatise les failles de notre civilisation.
Bibliothèque 1 Place des écoles Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 38 67 06 bibliotheque@mairie-alixan.fr
English :
A social satire in which Kafka stigmatizes the failings of our civilization.
German :
Eine Gesellschaftssatire, in der Kafka die Fehler unserer Zivilisation stigmatisiert.
Italiano :
Una satira sociale in cui Kafka stigmatizza i difetti della nostra civiltà.
Espanol :
Una sátira social en la que Kafka estigmatiza los defectos de nuestra civilización.
