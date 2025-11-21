Rapport pour une académie Bibliothèque Alixan

Rapport pour une académie

Bibliothèque 1 Place des écoles Alixan Drôme

Une satire sociale où Kafka stigmatise les failles de notre civilisation.

English :

A social satire in which Kafka stigmatizes the failings of our civilization.

German :

Eine Gesellschaftssatire, in der Kafka die Fehler unserer Zivilisation stigmatisiert.

Italiano :

Una satira sociale in cui Kafka stigmatizza i difetti della nostra civiltà.

Espanol :

Una sátira social en la que Kafka estigmatiza los defectos de nuestra civilización.

