Rapprochement des peuples Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Rapprochement des peuples

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Deux compositeurs, le turc Fazil Say et l’arménien Aram Khatchatourian nous invitent à un voyage vers les terres du majestueux Caucase, ses trésors insoupçonnés et la beauté de ses musiques populaires.

Tous deux se sont tournés vers le patrimoine folklorique pour puiser leur inspiration dans les timbres, les textures, les rythmes des chants, des danses paysannes en transformant ces emprunts en une musique nouvelle de forme savante. Il en est ainsi de l’Adagio pour orchestre de Say (2020), et du Concerto pour violoncelle (1946) de Khatchatourian imprégné des mélodies de sa terre natale. La puissante Symphonie n°1 de Brahms adopte le déroulement très classique propre au genre, mais rappelle ses célèbres Danses hongroises qui sont des arrangements de mélodies populaires hongroises. Au pupitre, l’excellente Débora Waldman, directrice de l’Orchestre national Avignon Provence et Astrig Siranossian, interprète inspirée, au violoncelle. Musique savante et musique populaire sont au cœur de cette soirée qui s’annonce réjouissante ! .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two composers, Turkey?s Fazil Say and Armenia?s Aram Khatchatourian, take us on a journey to the lands of the majestic Caucasus, its unsuspected treasures and the beauty of its folk music.

German :

Zwei Komponisten, der Türke Fazil Say und der Armenier Aram Khatchatourian, laden uns zu einer Reise in die Länder des majestätischen Kaukasus, zu seinen ungeahnten Schätzen und der Schönheit seiner Volksmusik ein.

Italiano :

Due compositori, il turco Fazil Say e l’armeno Aram Khatchatourian, ci accompagnano in un viaggio nelle terre del maestoso Caucaso, nei suoi tesori insospettabili e nella bellezza della sua musica popolare.

Espanol :

Dos compositores, el turco Fazil Say y el armenio Aram Khatchatourian, nos llevan de viaje a las tierras del majestuoso Cáucaso, a sus tesoros insospechados y a la belleza de su música popular.

