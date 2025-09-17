RAPPROCHONS-NOUS Mont Lozère et Goulet

Prenons le temps… de nous rapprocher ?

Rapprochons-nous est un spectacle rare et délicat. Deux acrobates, un preneur de son et 20 radios vous invitent à un moment doux et surprenant. Ici, tout est simple et beau. Les gestes sont justes, le temps ralentit, l’espace se partage comme un secret. On parle de nous, de ce qu’on ressent, de ce dont on a vraiment besoin.

On se découvre, on se comprend. Et on se rappelle une chose essentielle personne n’est irremplaçable, donc tout le monde compte. La Mondiale générale invente des formes poétiques entre cirque, sons et émotions. Elle place le public au coeur de ses créations, avec tendresse, équilibre et sincérité.

Retrouvez la Mondiale générale avec son spectacle Réfugions-nous le 07.02 à FLORAC !

Spectacle co-accueilli par Scènes Coisées à Bagnols-les-Bains avec l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Let’s take the time? to get closer?

Rapprochons-nous is a rare and delicate show. Two acrobats, a sound engineer and 20 radios invite you to a gentle, surprising moment. Here, everything is simple and beautiful. Gestures are precise, time slows down, space is shared like a secret. We talk about ourselves, what we feel, what we really need.

German :

Nehmen wir uns die Zeit? uns näher zu kommen?

Rapprochezons-nous ist ein seltenes und zartes Schauspiel. Zwei Akrobaten, ein Tontechniker und 20 Radios laden Sie zu einem sanften und überraschenden Moment ein. Hier ist alles einfach und schön. Die Gesten sind genau richtig, die Zeit verlangsamt sich, der Raum wird wie ein Geheimnis geteilt. Wir sprechen über uns, über das, was wir fühlen, über das, was wir wirklich brauchen.

Italiano :

Prendiamoci il tempo necessario per avvicinarci

Rapprochons-nous è uno spettacolo raro e delicato. Due acrobati, un tecnico del suono e 20 radio vi invitano a un momento dolce e sorprendente. Tutto è semplice e bello. I gesti sono precisi, il tempo rallenta, lo spazio è condiviso come un segreto. Parliamo di noi stessi, di come ci sentiamo, di ciò di cui abbiamo veramente bisogno.

Espanol :

Tomémonos el tiempo… de acercarnos..

Rapprochons-nous es un espectáculo raro y delicado. Dos acróbatas, un técnico de sonido y 20 radios le invitan a un momento suave y sorprendente. Aquí todo es sencillo y bello. Los gestos son precisos, el tiempo se ralentiza, el espacio se comparte como un secreto. Hablamos de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de lo que realmente necesitamos.

