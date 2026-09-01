UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Saulcy

Raps et Concert Low Noise Quartet Salle Hélicoop Le Saulcy

samedi 19 septembre 2026 · Salle Hélicoop · Le Saulcy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Hélicoop
Adresse
7 Rue de tilleuls
Ville
88210 Le Saulcy
Département
Vosges
Tarif
17 Tarif de base plein tarif

Le Saulcy

Raps et Concert Low Noise Quartet

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Quatuor explosif habité par la passion du jazz. Il navigue avec aisance entre blues chaleureux et standards de jazz revisités.
Sur réservation.Tout public
17  .

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14  spectacles@helicoop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An explosive quartet driven by a passion for jazz. They move effortlessly between warm blues and reimagined jazz standards.
By reservation only.

L’événement Raps et Concert Low Noise Quartet Le Saulcy a été mis à jour le 2026-08-26 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Le Saulcy (Vosges)