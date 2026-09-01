Raps et Concert Low Noise Quartet Salle Hélicoop Le Saulcy

Informations pratiques

Le Saulcy

Raps et Concert Low Noise Quartet

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Quatuor explosif habité par la passion du jazz. Il navigue avec aisance entre blues chaleureux et standards de jazz revisités.

Sur réservation.Tout public

17 .

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An explosive quartet driven by a passion for jazz. They move effortlessly between warm blues and reimagined jazz standards.

By reservation only.

L’événement Raps et Concert Low Noise Quartet Le Saulcy a été mis à jour le 2026-08-26 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES