Raps et Concert Low Noise Quartet Salle Hélicoop Le Saulcy
samedi 19 septembre 2026 · Salle Hélicoop · Le Saulcy
Informations pratiques
Le Saulcy
Raps et Concert Low Noise Quartet
Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Quatuor explosif habité par la passion du jazz. Il navigue avec aisance entre blues chaleureux et standards de jazz revisités.
Sur réservation.Tout public
17 .
Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr
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English :
An explosive quartet driven by a passion for jazz. They move effortlessly between warm blues and reimagined jazz standards.
By reservation only.
L’événement Raps et Concert Low Noise Quartet Le Saulcy a été mis à jour le 2026-08-26 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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