Raps sous chaumière (Comice agricole) Saint-Rémy-de-Sillé
Raps sous chaumière (Comice agricole) Saint-Rémy-de-Sillé samedi 22 août 2026.
Saint-Rémy-de-Sillé
Raps sous chaumière (Comice agricole)
Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Repas sous chaumière du Comice agricole de Saint-Rémy-de-Sillé
Samedi 22 août 2026 au soir
Manu gourmand 25€, ambiance musicale avec DJ Papa
Ouverture des portes à 20h, début du service à 21h .
Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 01 40 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Raps sous chaumière (Comice agricole) Saint-Rémy-de-Sillé a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sillé-Le-Guillaume