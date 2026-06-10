Saint-Rémy-de-Sillé

Raps sous chaumière (Comice agricole)

Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Repas sous chaumière du Comice agricole de Saint-Rémy-de-Sillé

Samedi 22 août 2026 au soir

Manu gourmand 25€, ambiance musicale avec DJ Papa

Ouverture des portes à 20h, début du service à 21h .

Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 01 40 92

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English :

L’événement Raps sous chaumière (Comice agricole) Saint-Rémy-de-Sillé a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sillé-Le-Guillaume