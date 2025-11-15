Raquette nocturne et repas en auberge La Mongie Station Bagnères-de-Bigorre

Raquette nocturne et repas en auberge

La Mongie Station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

balade en raquettes à la lueur des étoiles et des frontales et repas en auberge de montagne (raclette)

Lieu de rdv La Mongie

Puis minibus pour rejoindre le point de départ à 2km

Prévoir des vêtements adaptés et chaussures hautes (type randonnée ou après ski qui tient le pied)

55€ personne tout compris (matériel, frontales et repas) .

La Mongie Station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 23 28 85

English :

snowshoeing by starlight and headlamps, with a meal in a mountain inn (raclette)

German :

schneeschuhwanderung im Schein der Sterne und Stirnlampen und Essen im Berggasthaus (Raclette)

Italiano :

escursione con le racchette da neve alla luce delle stelle e delle lampade frontali e pasto in una locanda di montagna (raclette)

Espanol :

excursión con raquetas de nieve a la luz de las estrellas y de linternas frontales y comida en un albergue de montaña (raclette)

