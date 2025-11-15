Raquette nocturne et repas en auberge La Mongie Station Bagnères-de-Bigorre
Raquette nocturne et repas en auberge
La Mongie Station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
2025-12-25
balade en raquettes à la lueur des étoiles et des frontales et repas en auberge de montagne (raclette)
Lieu de rdv La Mongie
Puis minibus pour rejoindre le point de départ à 2km
Prévoir des vêtements adaptés et chaussures hautes (type randonnée ou après ski qui tient le pied)
55€ personne tout compris (matériel, frontales et repas) .
La Mongie Station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 23 28 85
English :
snowshoeing by starlight and headlamps, with a meal in a mountain inn (raclette)
German :
schneeschuhwanderung im Schein der Sterne und Stirnlampen und Essen im Berggasthaus (Raclette)
Italiano :
escursione con le racchette da neve alla luce delle stelle e delle lampade frontali e pasto in una locanda di montagna (raclette)
Espanol :
excursión con raquetas de nieve a la luz de las estrellas y de linternas frontales y comida en un albergue de montaña (raclette)
