RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon

RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES

PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 17:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Vous avez envie de passer une soirée unique alliant balade panoramique et fondue au fromage des Pyrénées ?

Au départ de la station de ski de Superbagnères nous marcherons 45 minutes en profitant d’une vue imprenable sur la chaîne des 3000 mètres entourant Luchon avant d’arriver à la cabane du berger.

Nous vous préparerons sur place la fondue avec les fromages sélectionnées par la Fromagerie du Vignemale à Luchon pour cette version spéciale made in Pyrénées.

Après ce moment convivial, nous repartirons à la lumière des frontales ou des étoiles pour clore cette belle soirée .

Balade accessible à tous à partir de 7 ans.

Matériel inclus raquettes, bâtons, lampe frontale

Repas inclus fondue au fromage, verre de vin 50 .

PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie sophie@passionmontagne.com

English :

Would you like to spend a unique evening combining a panoramic walk and a Pyrenean cheese fondue?

