RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon
RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon vendredi 20 février 2026.
RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES
PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 17:30:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Vous avez envie de passer une soirée unique alliant balade panoramique et fondue au fromage des Pyrénées ?
Au départ de la station de ski de Superbagnères nous marcherons 45 minutes en profitant d’une vue imprenable sur la chaîne des 3000 mètres entourant Luchon avant d’arriver à la cabane du berger.
Nous vous préparerons sur place la fondue avec les fromages sélectionnées par la Fromagerie du Vignemale à Luchon pour cette version spéciale made in Pyrénées.
Après ce moment convivial, nous repartirons à la lumière des frontales ou des étoiles pour clore cette belle soirée .
Balade accessible à tous à partir de 7 ans.
Matériel inclus raquettes, bâtons, lampe frontale
Repas inclus fondue au fromage, verre de vin 50 .
PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie sophie@passionmontagne.com
English :
Would you like to spend a unique evening combining a panoramic walk and a Pyrenean cheese fondue?
L’événement RAQUETTES & FONDUE PYRÉNÉENNE À SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE