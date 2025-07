Ras le pick up Champgenéteux

Ras le pick up Champgenéteux vendredi 4 juillet 2025 21:00:00.

Ras le pick up

7 Place de l’Église Champgenéteux Mayenne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

J’en ai ras le pick up !!! Cette exclamation sortie tout droit de la bouche d’une ensileuse, illustre à elle seule l’originalité de ce spectacle. Des machines agricoles qui commentent entre elles l’évolution de l’agriculture de ces dernières décennies.

Quatre engins agricoles qui parlent des êtres humains que nous sommes avec lucidité, causticité et humour. Ce qui leur permet de tout dire… y compris que les humains sont parfois stupides et inconséquents. Ces machines dénoncent tour à tour la fuite en avant de l’agrandissement des fermes, les technologies douteuses comme les OGM et surtout, la disparition du monde paysan.

Possibilité de ramener son pique-nique sorti du sac ! .

7 Place de l’Église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 70 68 74 64 leptitcampo@gmail.com

English :

« I’m fed up with it! This exclamation, straight from the mouth of a forage harvester, illustrates the originality of this show. Farming machines comment on the evolution of agriculture in recent decades.

German :

« Ich habe die Nase voll vom Pickup! Dieser Ausruf aus dem Mund eines Feldhäckslers verdeutlicht die Originalität dieser Show. Die Landmaschinen kommentieren untereinander die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten.

Italiano :

« Non ne posso più! Questa esclamazione, pronunciata direttamente dalla bocca di una mietitrice, illustra perfettamente l’originalità di questo spettacolo. Macchine agricole che commentano l’evoluzione dell’agricoltura negli ultimi decenni.

Espanol :

« ¡Estoy harto! Esta exclamación, salida directamente de la boca de una cosechadora de forraje, ilustra perfectamente la originalidad de este espectáculo. Máquinas agrícolas que comentan la evolución de la agricultura en las últimas décadas.

L’événement Ras le pick up Champgenéteux a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons