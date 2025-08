Rascasse Rocaille Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement

Du 30/08 au 20/09/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h30. Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Suite à leur résidence au Studio Fotokino en août, Benoît Bonnemaison-Fitte et Lucie Patarozzi, présentent le fruit de leur travail.

Exposition avec le plasticien Bonnefrite et la céramiste Lucie Patarozzi, présentée au Studio Fotokino. Céramiques peintes, objets et peintures dialogueront ensemble, et seront activés lors d’un repas partagé le jour du vernissage.





La cheffe marseillaise Alexia Macias proposera des plats inspirés de leur univers foisonnant, tandis que l’artiste Nicolas Puyjalon deviendra l’hôte éphémère du lieu… Une soirée riche en surprises !









Vernissage samedi 30 août à 11h, repas à 19h sur réservation, à partir de 12 ans. .

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 communication@fotokino.org

English :

Following their residency at Studio Fotokino in August, Benoît Bonnemaison-Fitte and Lucie Patarozzi present the fruits of their labor.

German :

Im Anschluss an ihren Aufenthalt im Studio Fotokino im August präsentieren Benoît Bonnemaison-Fitte und Lucie Patarozzi die Früchte ihrer Arbeit.

Italiano :

Dopo la residenza presso lo Studio Fotokino in agosto, Benoît Bonnemaison-Fitte e Lucie Patarozzi presentano i frutti del loro lavoro.

Espanol :

Tras su residencia en Studio Fotokino en agosto, Benoît Bonnemaison-Fitte y Lucie Patarozzi presentan los frutos de su trabajo.

