Rasé de près – Exposition HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Sélection de portraits issus du livre « Rasé de près » d’Alexandra Czmil, éditions Bouclard. « Rasé de près » regroupe une collection de photographies argentiques initiée en 2007 et consacrée aux adeptes de la culture skinhead en France. Cette série dresse le portrait d’hommes et de femmes, souvent jeunes, portés par une culture héritée du passé qu’ils réinventent au présent, animés par leur passion pour la musique, l’esthétique et l’histoire de ce mouvement, loin de toute récupération politique. Oscillant entre photographie plasticienne et documentaire, le travail d’Alexandra Czmil saisit l’authenticité de ces skinheads et skingirls, sans artifice ni théâtralité. Exposition du 20 novembre au 20 décembre 2025 – dans la librairie de la HAB Galerie :du mardi au samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 27 novembre à 19h en présence d’Alexandra Czmil (photographe), Gildas Lescop (sociologue) et des éditions Bouclard.

HAB Galerie (Hangar à Bananes) Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ https://www.facebook.com/librairieHABGalerie/