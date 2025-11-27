RASE-MOTTES – Essaion de Paris Paris

RASE-MOTTES Début : 2026-01-24 à 11:00. Tarif : – euros.

Après BlaBla des Belles Bulles et Tinta-mare aux têtards têtus, découvrez le nouveau spectacle de chansons de la compagnie minosKropic, dès 1 anDes chansons sur ce qui se passe dans un jardin à ras des pâquerettes. Salades musicales et petites bêtes qui donnent des frissons sous le soleil d’une journée d’été. Autant de surprises, d’humour et de poésie à partager avec deux jardiniers chanteurs et musiciens et une guitare…électrique !Durée: 38 minutesA partir de 1 anAvec: Frédérique Flanagan, Romain TitinsnaiderMise en scène: Sylvie PascaudAuteur: Frédérique Flanagan

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75