Raskolnikov • Sure • Contre Soirée SUPERSONIC Paris

RASKOLNIKOV (22h00)

(Post punk coldwave – Icy Cold Records – Genève, CHE)

Trio post-punk Franco-Hispano-Suisse formé à Genève en 2015, Raskolnikov a enregistré quatre albums studio et un album live sur les labels Manic Depression Records et Icy Cold Records entre 2017 et 2025. Les derniers en date sont « Gorgo’Zola », en février 2025 et « Stockholm », en juillet 2025.

Raskolnikov est devenu ces dernièrs mois une des nouvelles références de la scène « Dark » Européenne, jouant une musique à la fois énergique, hypnotique, mélancolique, liant l’angoisse à la félicité, qui chercherait ainsi à trouver les bonnes notes, à défaut de trouver les mots, pour traduire le mot russe « Tocka ».

Les 3 influences : Interpol, Slowdive, The Cure

https://raskolnikovmusic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UC_H8YKBH-zWpBzf1edV04rw

SURE (21h00)

(Dark floor – Frozen Records – Paris, FR)

Fondé par Nicolas Di Vincenzo (Pencey Sloe, Providence), Gregory Hoepffner (Kabbel, Jean Jean Time To Burn) et Michaël Szpiner (The Teenagers, Providence), le trio français SURE continue d’ex-plorer un désarroi post-moderne, qui se déverse en mélodies viscérales, portées par une rythmique irré- sistiblement dance-floor, et une voix qui s’autorise des grands écarts jusqu’à la synth-pop.

2020 avait marqué la sortie de « Twenty Years », un premier album unanimement salué par la presse et les amateurs·ices du genre, alliant puissance post-punk et mélancolie cold wave. Avec « Destruction Of Form », le groupe s’éloigne de l’académisme du genre, et y trouve une curieuse « sensualité industrielle », aussi dangereuse qu’attirante. Oscillant toujours entre la noirceur et le plaisir, ce nouvel album rappelle l’évidence mélodique de DEPECHE MODE, la production extrêmiste de THE SOFT MOON, et la modernité lêchée de HEALTH.

Les 3 influences : The Soft Moon, Health, NIN

https://suredancedie.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@suredancedie

CONTRE SOIRÉE (20h00)

(Post punk – Veyl Records – Paris, FR)

Un projet façonné dans un moment de bascule. L’EP Psychiatry, écrit et enregistré depuis un espace contraint, met à nu des tensions intérieures : rythmes secs, guitares tranchantes, basses sombres et synthés au bord de la rupture. Une musique qui ne cherche pas l’ornement, mais la vérité dans l’impact.

Les 3 influences : Sisters of Mercy, Killing Joke & Lords of the New Church

https://contresoiree.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@contresoireeband

———————————

Jeudi 2 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Bauhaus, The Cure & Killing Joke.

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

