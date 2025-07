Raspat & Timka Band Concert au bar les LimogÉs Limoges

Raspat & Timka Band Concert au bar les LimogÉs Limoges samedi 12 juillet 2025.

Raspat & Timka Band Concert au bar les LimogÉs

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Dernière soirée avant les vacances des LimogÉs !

TIMKAT BAND est un groupe crée en 2018, il est composé d’une bande d’amis musiciens, que l’amour du reggae, du dancehall et du hip-hop, a réuni autour des projets musicaux et des créations de son chanteur Raspat.

Timkat est composé de 5 musiciens expérimentés: Raspat (Chant), Salif (batterie), Klem (basse), David (claviers) et Didi (percussions nyabinghi et guitare).

La richesse des influences musicales de chacun des membres donne aux créations du groupe une couleur et une sonorité particulière, porteur d’un message d’amour, de respect et d’unité, en un mot: Rastafari , mais n’hésitant cependant pas à dénoncer de façon virulente les travers de la société et les injustices. .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

