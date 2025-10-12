Rassemblement 205 et mobylettes Solignac-sur-Loire

Rassemblement 205 et mobylettes Solignac-sur-Loire dimanche 12 octobre 2025.

Rassemblement 205 et mobylettes

Coucouron Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Passionnés de 205 et mobylettes, réservez votre 12 octobre !

Que vous soyez collectionneur, amateur ou simple curieux, venez vivre une journée inoubliable autour de belles mécaniques et d’une ambiance chaleureuse !

Coucouron Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 51 66 21

English :

205 and moped enthusiasts, reserve your October 12!

Whether you’re a collector, a hobbyist or just curious, come and enjoy an unforgettable day surrounded by beautiful machines and a warm atmosphere!

German :

Liebhaber von 205ern und Mopeds, reservieren Sie sich den 12. Oktober!

Ob Sie nun Sammler, Amateur oder einfach nur neugierig sind, erleben Sie einen unvergesslichen Tag rund um schöne Mechanik und eine herzliche Atmosphäre!

Italiano :

205 e appassionati di ciclomotori, prenotate il vostro posto il 12 ottobre!

Che tu sia un collezionista, un appassionato o un semplice curioso, vieni a goderti una giornata indimenticabile circondato da belle macchine e da un’atmosfera amichevole!

Espanol :

205 y aficionados a los ciclomotores, ¡reserva tu plaza el 12 de octubre!

Ya seas coleccionista, aficionado o simple curioso, ven a disfrutar de un día inolvidable rodeado de bellas máquinas y un ambiente agradable

