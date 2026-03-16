Rassemblement 3R pour la Paix et la Souveraineté Place Kléber à Strasbourg Strasbourg Samedi 21 mars, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement pro paix qui déplait aux bellicistes contre la Russie, l’Iran, Cuba, les Palestiniens, les autochtones qui refusent la mondialisation.

Rassemblement 3R pour la Paix et la Souveraineté

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### Samedi 21 mars 2026 – de 15h à 18h Place Kléber – Strasbourg.

Citoyens français, patriotes et amoureux de la paix,

Assez de cette folie belliciste !

La France ne doit pas être cobelligérante dans les guerres (ou la subversion) menées par les atlantistes-sionistes contre les nations souveraines que sont la Russie, l’Iran et Cuba. Nous refusons :

• Que nos impôts financent des armes et que nos militaires soient mis en danger pour servir les intérêts des États-Unis, d’Israël et de certains pays de l’OTAN qui violent ouvertement le droit international.

• L’embargo criminel imposé par les USA contre le peuple cubain.

• La soumission de la France aux va-t-en-guerre de Bruxelles et à Ursula von der Leyen.

Nous saluons le courage de l’Espagne et de la Hongrie qui refusent de s’aligner à 100 % sur ce bellicisme ouest-occidental.

3R affirme haut et fort :

La France n’est plus une démocratie, mais une république bananière qui pourrit la vie, enferme ou pousse à l’exil ses véritables opposants politiques (comme Anna Novikova).

Quiconque dénigre le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) n’est pas patriote, mais un idiot utile – ou un collabo conscient – de l’idéologie mondialiste qui aliène les peuples.

Les « antifas » et tous les partis non souverainistes ne sont que des auxiliaires, conscients ou non, de la mondialisation qui tue les autochtones : en Occident comme au Levant, où l’on impose l’effacement ethnoculturel et physique sous les bombes ou par la dépossession de souveraineté.

3R veut la paix, la vraie démocratie et le progrès pour que la France redevienne souveraine : libre d’agir pour ses propres intérêts, et non pour crever de misère ou servir de chair à canon sur des fronts étrangers.

Les guerres ruinent nos concitoyens. Nos dirigeants brident nos droits fondamentaux. Refusons la « nouvelle France » d’insécurité et d’exterminisme pour les autochtones que préparent les mondialistes.

Ne soyons pas des gnous passifs, futurs repas des crocos néolibéraux bellicistes ! Brisons nos a priori politiques issus du piège clanique gauche vs droite (chacun revers de la médaille mondialiste) qui entravent l’obtention d’une réelle souveraineté ! Le cirque antifa et droitard sioniste n’œuvrent pas pour la paix.

Venez nombreux à ce rassemblement. Profitez-en pour découvrir nos expositions argumentatives et artistiques en faveur de la paix.

3R est la seule association (loi 1908) à agir concrètement dans le Grand Est (Moselle-sud et Alsace du nord) depuis plus de quatre ans pour la paix véritable. Toutes les autres manifestations qui réclament un soutien à l’Ukraine (livraisons d’armes = cobelligérance) ou qui ne contestent pas le récit officiel sur Cuba, l’Iran (et auparavant sur les Palestiniens) sont l’œuvre de collabos – conscients ou non – de l’idéologie mondialiste.

Paix, Souveraineté, RIC, Liberté, Progrès !

Rendez-vous le 21 mars à 15h Place Kléber à Strasbourg avec 3R – Résister, Reconquérir, Régir.

Pour la sauvegarde (via obtention de la souveraineté) du peuple.

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T18:00:00.000+01:00

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https://rrr.netlib.re resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Place Kléber à Strasbourg Place Kléber Centre Strasbourg 67000 Bas-Rhin



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