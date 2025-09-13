Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors Rue d’Épinal Sochaux
Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors Rue d’Épinal Sochaux samedi 13 septembre 2025.
Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors
Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux Doubs
Tarif : 72 – 72 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 17:30:00
Date(s) :
2025-09-13
La Peugeot 309 fête ses 40 ans cette année!
Pour l’occasion, le musée de l’Aventure Peugeot et le club TU-XU Motors vous invite le samedi 13 septembre pour une journée de célébrations. Vous êtes propriétaire et vous souhaitez participer, il vous suffira de vous inscrire à l’adresse mail ci-jointe.
Au programme:
10h Ouverture du Musée et des célébrations
10h/12h discussions sur le parking du Musée / café croissants / capots ouverts
11h45 photo souvenir anniversaire 309
12h discours du conservateur du Musée
12h15 déjeuner au Musée
14h visite libre du Musée
17h30 clôture de la journée .
Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors
German : Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors
Italiano :
Espanol :
L’événement Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors Sochaux a été mis à jour le 2025-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD