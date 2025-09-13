Rassemblement: 40 ans de la Peugeot 309 avec le club TU-XU Motors Rue d’Épinal Sochaux

Tarif : 72 – 72 – EUR

La Peugeot 309 fête ses 40 ans cette année!

Pour l’occasion, le musée de l’Aventure Peugeot et le club TU-XU Motors vous invite le samedi 13 septembre pour une journée de célébrations. Vous êtes propriétaire et vous souhaitez participer, il vous suffira de vous inscrire à l’adresse mail ci-jointe.

Au programme:

10h Ouverture du Musée et des célébrations

10h/12h discussions sur le parking du Musée / café croissants / capots ouverts

11h45 photo souvenir anniversaire 309

12h discours du conservateur du Musée

12h15 déjeuner au Musée

14h visite libre du Musée

17h30 clôture de la journée .

Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

