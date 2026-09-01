AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer
Rassemblement Armor Véhicules anciens Binic-Étables-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Rassemblement Armor Véhicules anciens
Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Pour petits et grands une belle exposition de voitures anciennes à découvrir ! .
Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Rassemblement Armor Véhicules anciens Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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