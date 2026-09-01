UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer

Rassemblement Armor Véhicules anciens Binic-Étables-sur-Mer

dimanche 13 septembre 2026 · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Esplanade de la Banche
Ville
22520 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

Rassemblement Armor Véhicules anciens

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Pour petits et grands une belle exposition de voitures anciennes à découvrir !   .

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rassemblement Armor Véhicules anciens Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)