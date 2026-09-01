Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Rassemblement Armor Véhicules anciens

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour petits et grands une belle exposition de voitures anciennes à découvrir ! .

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Rassemblement Armor Véhicules anciens Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme