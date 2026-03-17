Rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection Valençay
Rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection Valençay dimanche 5 avril 2026.
Rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection
Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01
Rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection chaque premier dimanche du mois d’avril à novembre, sur le parking du Musée de l’Automobile à Valençay.
Café d’accueil offert par l’AMAV aux participants. Visitez malin entrée au musée 5 € au lieu de 7.50 €, valable uniquement le 1er dimanche du mois de 10h à 12h30. .
Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 07 74 musee.auto@ccev.fr
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English :
Auto-Moto gathering of classic vehicles every first Sunday of the month from April to November, in the parking lot of the Musée de l’Automobile in Valençay.
L’événement Rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection Valençay a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays de Valençay