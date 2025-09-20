Rassemblement auto-moto et repas concert Octobre Rose Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Rassemblement auto-moto et repas concert Octobre Rose

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de l’événement caritatif Octobre Rose, venez nombreux au rassemblement auto/moto et au repas moules frites organisé par l’association Rotary Club. Il sera animé par Terry&Sussie. Apportez vos couverts. Tous les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Action Cancer 47.

Dans le cadre de l’événement caritatif Octobre Rose, venez nombreux au rassemblement auto/moto et au repas moules frites organisé par l’association Rotary Club. Il sera animé par Terry&Sussie. Apportez vos couverts. Tous les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Action Cancer 47 antenne de Miramont-de-Guyenne. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 01 66 47

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English : Rassemblement auto-moto et repas concert Octobre Rose

As part of the Pink October charity event, come out in large numbers to the car and motorcycle gathering and the mussels and fries dinner organized by the Rotary Club. The event will be hosted by Terry & Sussie. Please bring your own utensils. All proceeds will be donated in full to Action Cancer 47.

L’événement Rassemblement auto-moto et repas concert Octobre Rose Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun