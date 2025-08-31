Rassemblement Auto/ Moto Rue des Boutons d’Or Maîche
Rassemblement Auto/ Moto Rue des Boutons d’Or Maîche dimanche 31 août 2025.
Rassemblement Auto/ Moto
Rue des Boutons d’Or Place de la rasse Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Rassemblement automobile. Événement organisé par l’association passion mécanique maichoise .
Rue des Boutons d’Or Place de la rasse Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 06 88 83 passionmecaniquemaichoise25@gmail.com
English : Rassemblement Auto/ Moto
German : Rassemblement Auto/ Moto
Italiano :
Espanol :
L’événement Rassemblement Auto/ Moto Maîche a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER