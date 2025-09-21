Rassemblement auto moto rétro Saint Roch Cormatin

Rassemblement auto moto rétro Saint Roch Cormatin dimanche 21 septembre 2025.

Rassemblement auto moto rétro

Saint Roch Le Bourg Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Nous vous attendons nombreux pour notre premier rassemblement de véhicules anciens sur le site Saint Roch à Cormatin.

Petite restauration et buvette sur place. .

Saint Roch Le Bourg Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 99 59 42 ikkisa@yahoo.fr

English : Rassemblement auto moto rétro

German : Rassemblement auto moto rétro

Italiano :

Espanol :

L’événement Rassemblement auto moto rétro Cormatin a été mis à jour le 2025-09-17 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II