Rassemblement auto moto rétro Saint Roch Cormatin dimanche 21 septembre 2025.
Saint Roch Le Bourg Cormatin Saône-et-Loire
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Nous vous attendons nombreux pour notre premier rassemblement de véhicules anciens sur le site Saint Roch à Cormatin.
Petite restauration et buvette sur place. .
Saint Roch Le Bourg Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 99 59 42 ikkisa@yahoo.fr
