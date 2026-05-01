Rassemblement auto moto Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde

Rassemblement auto moto

Restaurant le Millésime 92 Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Venez découvrir des voitures et motos anciennes dans le bourg de Saint Ciers sur Gironde.

Au programme

– Exposition de voitures et motos anciennes

– Concert

– Animations

– Grillades .

Restaurant le Millésime 92 Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 27

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English : Rassemblement auto moto

L’événement Rassemblement auto moto Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde