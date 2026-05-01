Rassemblement auto moto Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde
Rassemblement auto moto Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde lundi 25 mai 2026.
Saint-Ciers-sur-Gironde
Rassemblement auto moto
Restaurant le Millésime 92 Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Venez découvrir des voitures et motos anciennes dans le bourg de Saint Ciers sur Gironde.
Au programme
– Exposition de voitures et motos anciennes
– Concert
– Animations
– Grillades .
Restaurant le Millésime 92 Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 27
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English : Rassemblement auto moto
L’événement Rassemblement auto moto Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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