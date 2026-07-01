Informations pratiques

Alan

RASSEMBLEMENT AUTO MOTO TRACTEURS ET CYCLO-MOTEUR

PLACE DU VILLAGE Alan Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Prêt pour le 26ème Rassemblement des véhicules à moteur de la région !

Cette année encore, le Club de Vieux Volants du Comminges vous convie à ce grand rassemblement Inter-Club des 4, 3 et 2 roues de toutes tailles sur la place du village d’Alan. Inscription et paiement impératifs avant le 25 juin.

Venez trouver la perle rare au vide grenier vide garage !

Toutes inscriptions avant le 30 juin! 20 .

PLACE DU VILLAGE Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 30 07 04 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sign up for the 26th Motor Vehicle Rally in the region!

L’événement RASSEMBLEMENT AUTO MOTO TRACTEURS ET CYCLO-MOTEUR Alan a été mis à jour le 2026-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE