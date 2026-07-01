RASSEMBLEMENT AUTO MOTO TRACTEURS ET CYCLO-MOTEUR Alan
dimanche 12 juillet 2026 · Alan
Informations pratiques
Alan
RASSEMBLEMENT AUTO MOTO TRACTEURS ET CYCLO-MOTEUR
PLACE DU VILLAGE Alan Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Prêt pour le 26ème Rassemblement des véhicules à moteur de la région !
Cette année encore, le Club de Vieux Volants du Comminges vous convie à ce grand rassemblement Inter-Club des 4, 3 et 2 roues de toutes tailles sur la place du village d’Alan. Inscription et paiement impératifs avant le 25 juin.
Venez trouver la perle rare au vide grenier vide garage !
Toutes inscriptions avant le 30 juin! 20 .
PLACE DU VILLAGE Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 30 07 04 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sign up for the 26th Motor Vehicle Rally in the region!
L’événement RASSEMBLEMENT AUTO MOTO TRACTEURS ET CYCLO-MOTEUR Alan a été mis à jour le 2026-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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