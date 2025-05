Rassemblement auto-moto – Villeneuve, 24 mai 2025 07:00, Villeneuve.

Aveyron

Rassemblement auto-moto Route de Mondésir Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Venez au rassemblement auto-moto de Villeneuve d’Aveyron !

Samedi 24 mai, de 19h à minuit, aura lieu un grand rassemblement auto-moto au foirail de Villeneuve d’Aveyron organisé par l’association Synerdrive. .

Route de Mondésir

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

English :

Come to the Villeneuve d’Aveyron auto-moto rally!

German :

Kommen Sie zum Auto- und Motorradtreffen in Villeneuve d’Aveyron!

Italiano :

Partecipate al raduno di moto di Villeneuve d’Aveyron!

Espanol :

¡Ven a la concentración motera de Villeneuve d’Aveyron!

L’événement Rassemblement auto-moto Villeneuve a été mis à jour le 2025-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)