Plouescat

Rassemblement auto

Parc des sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Voitures de sport, pépites vintage et tuning, il y en aura pour tous les yeux.

​On vous attend nombreux pour en prendre plein la vue !

Buvette et caravane à crêpes sur place. .

Parc des sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 73 08 38 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rassemblement auto Plouescat a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX