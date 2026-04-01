Rassemblement auto Plouescat
Rassemblement auto Plouescat dimanche 26 avril 2026.
Plouescat
Rassemblement auto
Parc des sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Voitures de sport, pépites vintage et tuning, il y en aura pour tous les yeux.
On vous attend nombreux pour en prendre plein la vue !
Buvette et caravane à crêpes sur place. .
Parc des sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 73 08 38 62
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English :
L’événement Rassemblement auto Plouescat a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX