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Rassemblement auto Plouescat

Rassemblement auto Plouescat dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Parc des sports

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouescat

Rassemblement auto

Parc des sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Voitures de sport, pépites vintage et tuning, il y en aura pour tous les yeux.
​On vous attend nombreux pour en prendre plein la vue !
Buvette et caravane à crêpes sur place.   .

Parc des sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 73 08 38 62 

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English :

L’événement Rassemblement auto Plouescat a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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