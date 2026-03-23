Rassemblement automobile Les Roues Libres Rue du Parc Effiat
Rassemblement automobile Les Roues Libres Rue du Parc Effiat samedi 13 juin 2026.
Rassemblement automobile Les Roues Libres
Rue du Parc Château d’Effiat Effiat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous des passionnés de sport mécanique et collectionneurs
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Rue du Parc Château d’Effiat Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 71 95 28
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English :
A meeting place for motor sport enthusiasts and collectors
L’événement Rassemblement automobile Les Roues Libres Effiat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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