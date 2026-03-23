Rassemblement automobile Les Roues Libres Rue du Parc Effiat

Rassemblement automobile Les Roues Libres

Rue du Parc Château d’Effiat Effiat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous des passionnés de sport mécanique et collectionneurs

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Rue du Parc Château d’Effiat Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 71 95 28

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English :

A meeting place for motor sport enthusiasts and collectors

L’événement Rassemblement automobile Les Roues Libres Effiat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic