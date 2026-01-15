Rassemblement automobile solidaire Parking du Super U Romans Romans-sur-Isère
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Dans le cadre de notre projet de baccalauréat, nous organisons un rassemblement solidaire de voitures (sportives, rallye, anciennes…) à Romans-sur-Isère.
En partenariat avec Agir contre le Cancer 26.
Parking du Super U Romans Avenue Louis Saillant Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35
English : Rassemblement automobile
As part of our baccalaureate project, we’re organizing a car rally (sports, rally, vintage?) in Romans-sur-Isère.
In partnership with Agir contre le Cancer 26.
