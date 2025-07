Rassemblement autos/motos Châtillon-sur-Loire

Le 16 août à Châtillon-sur-Loire, de 11h à 19h, venez au grand rassemblement Autos et Motos à Mantelot. Entrée gratuite, véhicules anciens et de prestige, animations, burgers, pin-ups, musique. Café offert aux participants. Infos et programme sur blocmoteur.fr.

Rendez-vous le samedi 16 août de 11h à 19h à Châtillon-sur-Loire, site de Mantelot, pour un grand rassemblement Autos, Motos et véhicules d’exception. Événement gratuit et ouvert à tous, passionnés ou curieux, venez admirer des voitures de plus de 20 ans, ainsi que des modèles prestigieux, tunés ou de piste, quel que soit leur âge. Motos, quads, camions, tracteurs et bien plus seront également au rendez-vous. Ambiance festive garantie avec food-truck, boissons, glaces, musique, pin-ups, et café de bienvenue offert aux participants. Bourse d’échange à 1,50 €/ml pour pros et particuliers. Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur blocmoteur.fr. Une journée à ne pas manquer pour les amateurs de belles mécaniques. .

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 19 10 48

English :

On August 16 in Châtillon-sur-Loire, from 11am to 7pm, come to the big gathering of cars and motorcycles at Mantelot. Free admission, vintage and prestige vehicles, entertainment, burgers, pin-ups, music. Coffee offered to participants. Info and program on blocmoteur.fr.

German :

Kommen Sie am 16. August in Châtillon-sur-Loire von 11 bis 19 Uhr zum großen Auto- und Motorradtreffen in Mantelot. Freier Eintritt, Oldtimer und Prestigefahrzeuge, Animationen, Burger, Pin-ups, Musik. Den Teilnehmern wird Kaffee angeboten. Infos und Programm unter blocmoteur.fr.

Italiano :

Il 16 agosto a Châtillon-sur-Loire, dalle 11 alle 19, partecipate al grande raduno di auto e moto al Mantelot. Ingresso gratuito, veicoli d’epoca e di prestigio, animazione, hamburger, pin-up, musica. Caffè offerto ai partecipanti. Informazioni e programma su blocmoteur.fr.

Espanol :

El 16 de agosto en Châtillon-sur-Loire, de 11:00 a 19:00 h, asista a la gran concentración de coches y motos de Mantelot. Entrada gratuita, vehículos antiguos y de prestigio, animaciones, hamburguesas, pin-ups, música. Café para los participantes. Información y programa en blocmoteur.fr.

