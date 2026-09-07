Rassemblement autos rétros, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Rassemblement autos rétros Dimanche 20 septembre, 09h00 Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/3304974996355496 »}]

Exposition de véhicules de plus de 30 ans, tombola, foodtruck, buvette. Défilé dans le village à 16h. Automobile Voiture