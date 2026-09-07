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Rassemblement autos rétros, Champ de Foire, Vézénobres

dimanche 20 septembre 2026 · Champ de Foire · Vézénobres

Rassemblement autos rétros, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Champ de Foire
Adresse
Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard

Rassemblement autos rétros Dimanche 20 septembre, 09h00 Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/3304974996355496 »}]
Exposition de véhicules de plus de 30 ans, tombola, foodtruck, buvette. Défilé dans le village à 16h. Automobile Voiture

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