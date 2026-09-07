AGENDA · Vézénobres
Rassemblement autos rétros, Champ de Foire, Vézénobres
dimanche 20 septembre 2026 · Champ de Foire · Vézénobres
Informations pratiques
Rassemblement autos rétros Dimanche 20 septembre, 09h00 Champ de Foire Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/3304974996355496 »}]
Exposition de véhicules de plus de 30 ans, tombola, foodtruck, buvette. Défilé dans le village à 16h. Automobile Voiture
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