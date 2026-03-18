Rassemblement caritatif et baptêmes en véhicules anciens historiques

Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Rassemblement de Véhicules Anciens et Youngtimers à Bayonne.

Exposition Autos, Motos, Utilitaires, Anciens et Youngtimers.

Rassemblement bi-mensuel le 1er dimanche des mois de Février Avril Juin Août Octobre Décembre.

En Avril, baptêmes en voitures anciennes, action caritative en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson. .

Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr

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English : Rassemblement caritatif et baptêmes en véhicules anciens historiques

L’événement Rassemblement caritatif et baptêmes en véhicules anciens historiques Bayonne a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Bayonne