Rassemblement Caritatif Toutes en Moto Pays de Savoie Esplanade du lac Aix-les-Bains
Rassemblement Caritatif Toutes en Moto Pays de Savoie Esplanade du lac Aix-les-Bains dimanche 8 mars 2026.
Rassemblement Caritatif Toutes en Moto Pays de Savoie
Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Evènement caritatif dans le but de récolter des dons pour des associations aidant les femmes
.
Esplanade du lac Boulevard Barrier Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 98 41 28 tem.chambery@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charity event to raise funds for women’s charities
L’événement Rassemblement Caritatif Toutes en Moto Pays de Savoie Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes