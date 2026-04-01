Plounéventer

Rassemblement Cars and Saucisses

Place de la Liberté Plounéventer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Exposition de voitures et motos.

Café offert aux conducteurs de voitures anciennes.

Buvette et restauration sur place (saucisses, frites). .

Place de la Liberté Plounéventer 29400 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rassemblement Cars and Saucisses Plounéventer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX