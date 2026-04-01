Rassemblement Cars and Saucisses Plounéventer
Rassemblement Cars and Saucisses Plounéventer dimanche 26 avril 2026.
Plounéventer
Rassemblement Cars and Saucisses
Place de la Liberté Plounéventer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Exposition de voitures et motos.
Café offert aux conducteurs de voitures anciennes.
Buvette et restauration sur place (saucisses, frites). .
Place de la Liberté Plounéventer 29400 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Rassemblement Cars and Saucisses Plounéventer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX