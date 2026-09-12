Rassemblement Combi VW à Activague Lac de beaupuy Beaupuy
samedi 12 septembre 2026 · Lac de beaupuy · Beaupuy
Informations pratiques
Beaupuy
Rassemblement Combi VW à Activague
Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Rassemblement Combi VW à Activague
Rassemblement Combi VW à Activague.
Sur les 2 jours, animations & expo
Avec @BugsAreUs .
Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70
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English : Rassemblement Combi VW à Activague
VW Combi Activague Gathering
L’événement Rassemblement Combi VW à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Val de Garonne
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