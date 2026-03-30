Rassemblement d’artisans pour les Journées des Métiers d’Art Rue Raphaël Le Puy-en-Velay

Rassemblement d’artisans pour les Journées des Métiers d’Art

Rue Raphaël Rue Chènebouterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Cette manifestation se veut le regroupement d’artisans appartenant ou pas à la Rue des Arts au Puy en Velay. C’est organisé le samedi 11 et le dimanche 12 avril rue Chènebouterie et rue Raphaël au Puy en Velay.

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Rue Raphaël Rue Chènebouterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 34 59 93

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English :

This event brings together artisans who may or may not belong to the Rue des Arts in Le Puy en Velay. It takes place on Saturday April 11 and Sunday April 12 in rue Chènebouterie and rue Raphaël in Le Puy en Velay.

L’événement Rassemblement d’artisans pour les Journées des Métiers d’Art Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay