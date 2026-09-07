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Rassemblement d’automobiles d’avant 1960, Esplanade de la Mairie, Alix

dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade de la Mairie · Alix

Rassemblement d’automobiles d’avant 1960, Esplanade de la Mairie, Alix

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade de la Mairie
Adresse
69380 ALIX
Ville
69380 Alix
Département
Rhône

Rassemblement d’automobiles d’avant 1960 Dimanche 20 septembre, 09h00 Esplanade de la Mairie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

L’association ALIX’PATRIMOINE rend hommage au patrimoine roulant.
Exposition libre de véhicules d’avant 1960. (Voitures, motos) .
Manifestation ouverte à tous avec collation offerte aux exposants.
Présence d’une buvette avec petite restauration,
Dress code : couvre-chef d’époque.
Parking pour anciennes post 1960 à disposition.

Esplanade de la Mairie 69380 ALIX Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 43 99 51 Rassemblement informel de véhicules d’avant-guerre autos/motos
L’association ALIX’PATRIMOINE rend hommage au patrimoine roulant.

© Francis d’Hénin

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