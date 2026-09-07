Rassemblement d’automobiles d’avant 1960, Esplanade de la Mairie, Alix
dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade de la Mairie · Alix
Informations pratiques
Rassemblement d’automobiles d’avant 1960 Dimanche 20 septembre, 09h00 Esplanade de la Mairie Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
L’association ALIX’PATRIMOINE rend hommage au patrimoine roulant.
Exposition libre de véhicules d’avant 1960. (Voitures, motos) .
Manifestation ouverte à tous avec collation offerte aux exposants.
Présence d’une buvette avec petite restauration,
Dress code : couvre-chef d’époque.
Parking pour anciennes post 1960 à disposition.
Esplanade de la Mairie 69380 ALIX Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 43 99 51 Rassemblement informel de véhicules d’avant-guerre autos/motos
L’association ALIX’PATRIMOINE rend hommage au patrimoine roulant.
© Francis d’Hénin