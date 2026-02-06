Rassemblement de camions et salon du tatouage

Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Lundi 2026-04-05

fin : 2026-04-06

2026-04-05 2026-04-06

Camions, tatouages, DJ Gonks, pin-ups, mascottes, feu d’artifice et animations pour un week-end festif et unique à Elsass Trucks.

Camions, tatouages et esprit rebelle avec DJ Gonks, pin-up, mascottes, grande tombola et feu d’artifice. Buvette, restauration et nombreuses animations sur place pour un week-end festif et créatif à ne pas manquer. .

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 21 41 34

L’événement Rassemblement de camions et salon du tatouage Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay