Rassemblement de chorales Abilly

Rassemblement de chorales Abilly dimanche 12 octobre 2025.

Rassemblement de chorales

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Rassemblement de 10 chorales qui chanteront des répertoires variés sur différents lieux répartis sur la commune. Les 10 chorales se retrouveront pour des chants communs en fin de soirée à l’église.

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr

English :

Gathering of 10 choirs singing a variety of repertoires at different venues around the town. At the end of the evening, the 10 choirs will come together to sing together at the church.

German :

Zusammenkunft von 10 Chören, die an verschiedenen, über die Gemeinde verteilten Orten verschiedene Repertoires singen werden. Die 10 Chöre treffen sich zum gemeinsamen Singen am Ende des Abends in der Kirche.

Italiano :

Riunione di 10 cori che cantano una varietà di repertori in diversi luoghi della città. Alla fine della serata, i 10 cori canteranno insieme nella chiesa.

Espanol :

Reunión de 10 coros que cantan repertorios variados en distintos lugares de la ciudad. Al final de la velada, los 10 coros cantarán juntos en la iglesia.

L’événement Rassemblement de chorales Abilly a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire