Informations pratiques

Tende

Rassemblement de Fiat 500 historiques

Place Général de Gaulle Tende Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Les emblématiques Fiat 500 historiques, immatriculées entre 1957 et 1975, traverseront le tunnel de Tende pour une journée placée sous le signe de la passion automobile, de la culture et de la convivialité.

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Place Général de Gaulle Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 04 35 00

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English : Vintage Fiat 500 Meet-Up

The iconic vintage Fiat 500s, registered between 1957 and 1975, will drive through the Tende Tunnel for a day dedicated to a passion for cars, culture, and camaraderie.

L’événement Rassemblement de Fiat 500 historiques Tende a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles