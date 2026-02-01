Rassemblement de Mécaniques Anciennes Route de Royaumont Viarmes
Rassemblement de Mécaniques Anciennes Route de Royaumont Viarmes dimanche 22 février 2026.
Rassemblement de Mécaniques Anciennes
Route de Royaumont Carrefour Market Viarmes Val-d’Oise
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2026-02-22
Plongez dans le passé le temps d'un week-end ! ✨ Admirez des voitures de légende, échangez avec des passionnés et vivez la magie des moteurs d'antan. Un événement incontournable pour petits et grands amoureux de belles mécaniques !
Route de Royaumont Carrefour Market Viarmes 95270 Val-d'Oise Île-de-France +33 6 86 45 97 92 ama.asnieres95270@gmail.com
English :
Immerse yourself in the past for a weekend! Admire legendary cars, chat with enthusiasts and experience the magic of engines from yesteryear. A not-to-be-missed event for young and old alike!
