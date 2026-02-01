Rassemblement de Mécaniques Anciennes Route de Royaumont Viarmes

Rassemblement de Mécaniques Anciennes

Route de Royaumont Carrefour Market Viarmes Val-d’Oise

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Plongez dans le passé le temps d’un week-end ! ✨ Admirez des voitures de légende, échangez avec des passionnés et vivez la magie des moteurs d’antan. Un événement incontournable pour petits et grands amoureux de belles mécaniques !

Route de Royaumont Carrefour Market Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 86 45 97 92 ama.asnieres95270@gmail.com

English :

Immerse yourself in the past for a weekend! Admire legendary cars, chat with enthusiasts and experience the magic of engines from yesteryear. A not-to-be-missed event for young and old alike!

