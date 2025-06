Rassemblement de sportives au Musée de L’Aventure Peugeot – Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux 15 juin 2025 10:00

Rassemblement de sportives au Musée de L'Aventure Peugeot
Musée de l'Aventure Peugeot
Carrefour de l'Europe
Sochaux
Doubs

Le dimanche 15 juin, le Musée accueille un rassemblement de Peugeot sportives dans le cadre des 10 ans des 208 et 308 GTi *, organisé par les groupes Rasso Peugeot Sport et 308 GTi Grand Est.

À cette occasion, le Musée de L’Aventure Peugeot exposera pour la 1ère fois le concept Peugeot 308 R HYbrid (de 2015) et diffusera les 24H DU MANS en direct pour encourager les PEUGEOT 9X8 ! (durant les 14 et 15 juin, pendant les horaires d’ouverture du Musée, de 10h à 18h).

De plus, une 308 Cup de l’écurie Clairet Automobile sera exposée.

* Pourquoi 10 ans ? Il y a 10 ans elles faisaient leur dernière arrivée dans les concessions du constructeur. Cet événement à vocation Européenne a pour but de rendre un hommage dans la bonne humeur aux dernières GTi produite par la marque et ses salariés. L’événement est complet pour les participants exposants mais les visiteurs seront les bienvenus !

+ d’infos sur le programme prévu https://www.facebook.com/events/552478927811020 .

Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe

Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 42 03 musee@laventureassociation.com

