Rassemblement de véhicules anciens Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire dimanche 27 avril 2025.

Rassemblement de véhicules anciens

Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire 30a rue de la Rivière Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-04-27

fin : 2025-04-27

2025-04-27 2025-06-29 2025-07-27 2025-08-31 2025-09-28 2025-10-26

Chaque année, de mars à octobre, Aurec Auto Passion organise des rendez-vous mensuels de véhicules de collection (autos, motos et exceptions de plus de 30 ans) !

Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire 30a rue de la Rivière Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecautopassion@gmail.com

English :

Every year, from March to October, Aurec Auto Passion organizes monthly gatherings of classic vehicles (cars, motorcycles and exceptions over 30 years old)!

German :

Jedes Jahr, von März bis Oktober, organisiert Aurec Auto Passion monatliche Treffen für Sammlerfahrzeuge (Autos, Motorräder und Ausnahmen, die älter als 30 Jahre sind)!

Italiano :

Ogni anno, da marzo a ottobre, Aurec Auto Passion organizza raduni mensili di veicoli d’epoca (auto, moto ed eccezioni con più di 30 anni)!

Espanol :

Cada año, de marzo a octubre, Aurec Auto Passion organiza concentraciones mensuales de vehículos clásicos (coches, motos y excepciones de más de 30 años)

