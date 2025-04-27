Rassemblement de véhicules anciens Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Rassemblement de véhicules anciens Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire dimanche 27 avril 2025.
Rassemblement de véhicules anciens
Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire 30a rue de la Rivière Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-04-27
fin : 2025-04-27
Date(s) :
2025-04-27 2025-06-29 2025-07-27 2025-08-31 2025-09-28 2025-10-26
Chaque année, de mars à octobre, Aurec Auto Passion organise des rendez-vous mensuels de véhicules de collection (autos, motos et exceptions de plus de 30 ans) !
.
Base de loisirs d’Aurec-sur-Loire 30a rue de la Rivière Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecautopassion@gmail.com
English :
Every year, from March to October, Aurec Auto Passion organizes monthly gatherings of classic vehicles (cars, motorcycles and exceptions over 30 years old)!
German :
Jedes Jahr, von März bis Oktober, organisiert Aurec Auto Passion monatliche Treffen für Sammlerfahrzeuge (Autos, Motorräder und Ausnahmen, die älter als 30 Jahre sind)!
Italiano :
Ogni anno, da marzo a ottobre, Aurec Auto Passion organizza raduni mensili di veicoli d’epoca (auto, moto ed eccezioni con più di 30 anni)!
Espanol :
Cada año, de marzo a octubre, Aurec Auto Passion organiza concentraciones mensuales de vehículos clásicos (coches, motos y excepciones de más de 30 años)
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-04-25 par Office de Tourisme Loire Semène