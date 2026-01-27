Rassemblement de véhicules anciens Aurec-sur-Loire

Rassemblement de véhicules anciens

Route de Nurols Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

2026-03-29

Chaque année, le dernier week-end du mois de mars à octobre, Aurec Auto Passion organise des rendez-vous mensuels de véhicules de collection (autos, motos et exceptions de plus de 30 ans) !

Route de Nurols Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecautopassion@gmail.com

Every year, on the last weekend of the month from March to October, Aurec Auto Passion organizes monthly gatherings of classic vehicles (cars, motorcycles and exceptions over 30 years old)!

