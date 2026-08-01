Informations pratiques

Baulon

Rassemblement de véhicules anciens

Rue Philippe Baulon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Un rassemblement de voitures anciennes de plus de 30 ans vous attend sur le parking de la salle polyvalente de Baulon.

Organisé par l’association Rétro Passion des Landes du Canut, l’objectif est de permettre la rencontre de passionnées de véhicules anciens à 2,3, 4 roues ou plus.

Une dégustation sucrée ou salée avec boissons fraîches et café peut vous être proposés.

Nous n’attendons plus que vous! .

Rue Philippe Baulon 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 69 52 96

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English :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Baulon a été mis à jour le 2026-08-08 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté