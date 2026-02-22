Rassemblement de véhicules anciens

Place St Jacques Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06 2027-01-03 2027-02-07 2027-03-07

Exposition chaque premier dimanche du mois de véhicules anciens, type avant guerre, youngtimers, motos, camions, vélos ou autres véhicules d’exception, organisée par le Tacot-Club Bressuirais. .

Place St Jacques Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 02 34 tacot-club@sfr.fr

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Bressuire a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Bocage Bressuirais